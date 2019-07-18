Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более половины граждан, работу премьер-министра Владимира Гройсмана позитивно оценивают четверть опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля.

Так, согласно опросу, 58% респондентов довольны деятельностью Зеленского на посту главы государства, 19% придерживаются противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Деятельность главы правительства Гройсмана положительно оценивают 28% респондентов, а 62% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны – только 7%.

Также согласно результатам опроса, 41% опрошенных граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - что в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.

"Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре Украины, относительно хуже – на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". В то же время самыми пессимистичными являются сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жиснь", - сообщает группа "Рейтинг" в пресс-релизе.

Опрос проводился путем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.