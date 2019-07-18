Политика

11:49 18.07.2019

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

1 мин читать
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более половины граждан, работу премьер-министра Владимира Гройсмана позитивно оценивают четверть опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля.

Так, согласно опросу, 58% респондентов довольны деятельностью Зеленского на посту главы государства, 19% придерживаются противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Деятельность главы правительства Гройсмана положительно оценивают 28% респондентов, а 62% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны – только 7%.

Также согласно результатам опроса, 41% опрошенных граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - что в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.

"Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре Украины, относительно хуже – на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". В то же время самыми пессимистичными являются сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жиснь", - сообщает группа "Рейтинг" в пресс-релизе.

Опрос проводился путем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Теги: #рейтинг #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 18.07.2019
Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

11:32 18.07.2019
Мосийчук заявил, что снимается с выборов

Мосийчук заявил, что снимается с выборов

11:13 18.07.2019
Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

10:59 18.07.2019
Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

10:41 18.07.2019
"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

10:37 18.07.2019
Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

10:16 18.07.2019
Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

09:45 18.07.2019
Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

01:22 18.07.2019
Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

01:20 18.07.2019
Волкер: продолжение ареста морякам - попытка Кремля давить на Зеленского накануне выборов

Волкер: продолжение ареста морякам - попытка Кремля давить на Зеленского накануне выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

Місія СКУ розраховує на демократичні, прозорі та чесні парламентські вибори в Україні

Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Трамп назвал голосование по его импичменту "нелепым проектом"

Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА