Политика

17:27 15.07.2019

Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария кандидатом на выборах в Раду

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Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария кандидатом на выборах в Раду

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в понедельник, такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии "Партия Шария" к ЦИК.

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария А.А., а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал. Верховный суд согласился с этим решением", - сказано в сообщении.

Коллегия судей подчеркнула, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

"Как установлено судом первой инстанции, ЦИК при решении вопроса о принятии обжалуемого решения правомерно использовала содержание полученной информации как официальной, указанной в письме СБУ", - добавили в суде.

Отмечается, что действующим законодательством ЦИК не наделен полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию устанавливать правомерность действий правоохранительных органов по соблюдению законодательства при сборе, изготовлении и распространении информации.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты блогера Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение по

Теги: #шарий #цик #верховный_суд #выборы
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