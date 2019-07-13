Политика

17:39 13.07.2019

Вопрос Крыма, защиты прав граждан Украины на полуострове и внутренне перемещенных лиц не должен сходить с повестки дня - постпред Зеленского

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Вопрос Крыма, защиты прав граждан Украины на полуострове и внутренне перемещенных лиц не должен сходить с повестки дня - постпред Зеленского

Вопрос Крыма, вопросы защиты прав граждан Украины на временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц не должны сходить с повестки дня, подчеркивает постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Во-первых, Крым – это Украина, это аксиома. Это неотъемлемая часть территории Украины, а крымчане – это граждане Украины. И мы будем делать всё, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня, чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом являются люди, защита их прав, и мы это будем делать", - сказал он на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Херсоне, где президент представил его в новой должности.

Кориневич отметил, что представительство президента будет реагировать на те нарушения, которые происходят на временно оккупированной территории Крыма, и делать всё, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины.

"Представительство президента будет работать в рамках такой триады: вопрос Крыма сегодня для Украины – это вопрос внешней политики, вопрос внутренней политики и вопрос международно-правовой борьбы. И в этом ключе мы будем работать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кориневич был назначен постпредом президента Зеленского в Крыму 25 июня. Кориневич – заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Теги: #крым #президент #зеленский #представитель
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