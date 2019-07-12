Политика

12:21 12.07.2019

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

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В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил о намерении подготовить президенту Украины Владимиру Зеленскому варианты ответа на решение Генеральной прокуратурой России о признании нежелательной деятельность неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" (ВКУ).

"Генеральной прокуратурой РФ 11 июля 2019 года было принято решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", зарегистрированной в Канаде, как "представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". ВКУ в ментальности РФ безусловно представляет угрозу для правящих слоев государства-агрессора, поскольку его целью является поддержка украинской идентичности, оказание помощи украинским военнослужащим, реализация программы Patriot Defence и реабилитация раненых военнослужащих", - написал Божок на своей странице с микроблоге Твиттер в пятницу.

Он выражает протест в связи с решением Генпрокуратуры РФ о признании "нежелательной" деятельность ВКУ.

"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ", - написал Божок.

Он отметил, что Россия, которая искореняет на своей территории любые признаки украинской идентичности и осуществляет вооруженную агрессию на территории Украины, в очередной раз доказывает последовательность "своих хищных намерений в плане перераспределения территорий".

"Международное сообщество должно осудить решение Генпрокуратуры РФ и усилить полититико-дипломатическое и санкционное давление на РФ для прекращения нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав меньшинств. Со своей стороны, предложим президенту Украины варианты, как не оставить эти позорные действия Кремля без ответа", - написал замглавы МИД,

Теги: #вку #зеленский #мид
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