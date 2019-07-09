Зеленский обязал госпредприятия Минобороны с 1 ноября использовать централизованную систему учета древесины - Гончарук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил Кабинету министров распространить централизованную систему учета древесины на госпредприятия в сфере управления Министерства обороны, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"До 1 ноября у Минобороны есть время, чтобы привести свои лесхозы в чувство. С коммунальными лесхозами сложнее. Там нужно принять закон", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Он пояснил, что для части лесхозов такая система уже работает. Поэтому правительству следует усилить контроль над незаконными рубками. Также президент указом поручил облгосадминистрациям провести разъяснительную работу в этом направлении в громадах.

"Ни правительство, ни президент не могут заставить громаду принять какое-то решение. Мы обяжем (указом - ИФ) местные органы власти провести разъяснительную работу... Ожидаем, что большинство громад добровольно перейдет на централизованную систему", - добавил он.