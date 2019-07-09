Политика

01:05 09.07.2019

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

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В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

Представители команды президента Владимира Зеленского на текущей неделе посетят Вашингтон для совместной с посольством Украины в США подготовки встречи главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом, сообщил посол Украины Валерий Чалый.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон - ИФ) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал Чалый в эфире "Голоса Америки".

На уточняющий вопрос он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Кроме того, Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой будет содержание", - заявил дипломат.

Он отметил, что украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух президентов.

 

Теги: #сша #посол #украина #встреча #президенты
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