Политика

20:01 08.07.2019

Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

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Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что по результатам саммита Украина – ЕС в Киеве не достигнута договоренность об усилении санкционного давлении на Российскую Федерацию из-за невыполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении военнопленных украинских моряков.

"Первое, что не удалось сделать - это… углубление санкций… Было заявление по морякам , но мы подготовили Азовский пакет санкций - если Путин не освобождает моряков, то должна быть соответствующая реакция Евросоюза… Я так понимаю, что договориться об этом не удалось. А это чрезвычайно важно, как инструмент давления на Россию, относительно обязанности выполнения решений арбитража по украинским морякам", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина" в понедельник.

Он также подчеркнул, что в итоговой декларации саммита не отражен вопрос "Северного потока – 2".

"Не удалось, добиться, чтобы в итоговую декларацию вошел вопрос "Северного потока -2", а до конца 2019 года остается все меньше и меньше времени", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против. Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Теги: #ес #порошенко #саммит
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