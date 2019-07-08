Политика

13:27 08.07.2019

Законопроект Зеленского сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

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Законопроект Зеленского сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников, сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник.

Как отмечается в сообщении, предложенными изменениями в закон о ВАКС уточняется его подсудность; теперь он сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

"Стоит отметить, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили в следственных судей других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке", - говорится в сообщении.

По состоянию на май текущего года без предложенных Зеленским изменений в ВАКС должны попасть около 3,6 тыс уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокопоставленных коррупционеров. После принятия соответствующих предложений ВАКС суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.

Как сообщалось, Зеленский внес в понедельник в Раду законопроект об изменениях в закон о ВАКС, касающихся началы работы суда. Документ зарегистрирован под №10426 8 июля. Его текст на сайте парламента отсутствует.

В мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

Теги: #зеленский #вакс
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