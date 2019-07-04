В Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина"

Проходной барьер в 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, могут преодолеть пять политических сил, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 29 июня по 3 июля 2019 года.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах, еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.ъ

Также преодолевают проходной барьер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,4%), "Европейская солидарность" (8,3%), "Голос" (7,2%) и Всеукраинское объединение "Батькивщина" (7,2%).

Остальные партии, согласно результатам исследования, проходной барьер не преодолевают. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8% определившихся с выбором, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, "Гражданскую позицию" и Радикальную партию - по 2,4%, Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,3%.

В ходе соцопроса методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс 500 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.