Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что еще не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации, но изредка общается с ним и поддерживает его морально.

В интервью еженедельнику "Новое время", выдержки из которого опубликованы на сайте в четверг, на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским, созванивается или переписывается, Коломойский ответил: "Иногда, редко". Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было "раз, два и обчелся".

На вопрос о личной встрече бизнесмен ответил: "Из-за вас же (журналистов - НВ), опять же, не было (встречи с момента инаугурации– НВ)".

При этом, комментируя упоминания Зеленского об их личной встрече, Коломойский сказал: "Официальной встречи у меня с ним не было… Может, оговорился".

Он также заявил, что не обсуждал с Зеленским парламентские выборы, а на вопрос, о чем они общались, сказал: "Морально поддерживаю", - и привел пример подобных телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

При этом в интервью бизнесмен подтвердил, что симпатизирует президенту. "Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - сказал Коломойский.

Как сообщалось, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая.