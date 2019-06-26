Проходной барьер в Раду преодолевают пять партий

Лидером электоральных симпатий среди политических сил в преддверии внеочередных выборов в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года.

Также в данный момент преодолевают 5%-ный проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую намерены проголосовать 12,1% определившихся, партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать меньше 3,4%, Радикальную партию - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2% каждой.

Из двух тысяч опрошенных 65% выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Раду 21 июля. Еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились. Более высокую степень готовности участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

33% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились. Относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа" и "Голос". В то же время, сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Соцопрос зафиксировал уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому на уровне 67% (не доверяют главе государства 26%).

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко - 17%, Петру Порошенко - 15%. Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.

В ходе соцопроса методом личного формализованного интервью (face-to-face) 20-24 июня было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.