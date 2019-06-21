Политика

18:49 21.06.2019

ЦИК в пятницу зарегистрировала 184 кандидата-мажоритарщика и 139 кандидатов в нардепы по спискам двух партий

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ЦИК в пятницу зарегистрировала 184 кандидата-мажоритарщика и 139 кандидатов в нардепы по спискам двух партий

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в пятницу зарегистрировала 184 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, а также 139 кандидатов, включенных в списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, Центризбирком зарегистрировал 183 кандидата в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, Комиссия зарегистрировала одного кандидата, выдвинутого партией "Наш край", в одномандатном избирательном округе №58

Всего по состоянию на 21 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1076 кандидатов в народные депутаты Украины: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 927, выдвинутых политическими партиями - 149.

Кроме того, в пятницу ЦИК зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 63 – от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана"; 76 – от партии "Сила и честь".

Таким образом, всего по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В этот же день Комиссия признала Запорожца и Мельник, отказавшихся от баллотирования кандидатами в народные депутаты Украины в округах №105 и №106 соответственно, поскольку они подали в ЦИК заявления об отзыве своих заявлений о самовыдвижении в указанных округах.

ЦИК отказала в регистрации пяти кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в одномандатных избирательных округах: И.Балоги - в округе №70, В.Довгого - в округе №102, А.Мармуляк - в округе №116, А.Лопушанского - в округе №125, Германа - в округе №203.

Теги: #верховная_рада #цик #выборы
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