Политика

15:44 21.06.2019

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

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Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4-х лет.

При этом чуть больше половины опрошенных (52,2%) признались, что не следят за изменения в судебной системе, и почти столько же (55%) получают информацию о деятельности судов исключительно из СМИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня. 

60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.

59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.

При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%). 

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.  Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Теги: #реформа #опрос #суд
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