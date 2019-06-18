Зеленский: Внешнеполитические советники в ближайшее время будут готовить встречу лидеров стран "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время встретятся, чтобы подготовить их следующую встречу.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

Глава Украинского государства считает, что предпосылками для возвращения к диалогу и "нормандскому формату" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.

"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень не сложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", - указал Зеленский.