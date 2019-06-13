Политика

10:45 13.06.2019

Зеленский перед назначением Хомчака начальником Генштаба спрашивал о событиях под Иловайском 2014 года

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Зеленский перед назначением Хомчака начальником Генштаба спрашивал о событиях под Иловайском 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский перед назначением Руслана Хомчака начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины задавал ему вопросы о событиях под Иловайском в 2014 году.

"На первой нашей встрече президент в первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. Поэтому у нас была доверительная беседа", - сказал начальник Генштаба в интервью изданию "BBC Украина", опубликованном в четверг.

Хомчак уточнил, что этот разговор состоялся до назначения его начальником Генштаба.

"Я думаю, что он (Зеленский – ИФ) должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось. Ведь за пять лет было много разной информации, лжи, выдумок. Поэтому, наверное, у нормального человека в голове все это не складывается", - сказал он.

Как сообщалось, президент Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.

29 августа 2014 года вблизи г.Иловайск (Донецкая обл.) российские военнослужащие расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками, которые выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору". При указанных событиях, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

По мнению экспертов, Иловайская трагедия забрала наибольшее количество жизней защитников Украины в короткий промежуток времени

Теги: #зеленский #хомчак #иловайск #украина #оос #кадры #ато #генштаб
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