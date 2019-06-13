Политика

01:48 13.06.2019

Совет США по географическим названиям принял решение насчет написания Киева в международной базе

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Совет США по географическим названиям принял решение насчет написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv",сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбук.

"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", - говорится в сообщении посольства в среду вечером

Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - подытожили  в посольстве.

Теги: #сша #название #украинский_язык
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