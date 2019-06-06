Политика

15:57 06.06.2019

Порошенко советует провести саммит Украина-ЕС в Харькове, Днепре или Одессе

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Порошенко советует провести саммит Украина-ЕС в Харькове, Днепре или Одессе

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко выступает за проведение саммита Украина-ЕС 8 июля текущего года в Харькове, Днепре или Одессе, а не в Киеве.

"Я действительно считаю, что ее (дату проведения саммита Украина-ЕС 8 июля - ИФ) нельзя переносить. Единственный совет - необязательно саммит проводить в Киеве. Почему бы его не провести в Харькове, Днепре или Одессе, чтобы руководство Евросоюза собственными глазами убедилось в поддержке европейской интеграции, а жители этих городов увидели бы, насколько близка и возможна у нас европейская интеграция", - сказал Порошенко.

Он высказал удовлетворение, что руководители ЕС подтвердили дату проведения саммита 8 июля, о чем была договоренность еще во времена его президентства.

Теги: #ес #порошенко #саммит
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