Политика

14:42 06.06.2019

Климкин продолжит работу на посту главы МИД в переходный период и будет формировать команду для политической деятельности

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Климкин продолжит работу на посту главы МИД в переходный период и будет формировать команду для политической деятельности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не намерен брать отпуск и продолжит работать на своем посту в переходный период.

"Отпуск можно взять, но есть очень серьезные вещи. Я в переходный период буду работать и помогать так, как нужно. Можете не беспокоиться о том, что я спрячусь под стол от ответственности и серьезных вещей... Без того, чтобы сделать драйв и встряску в сфере внешней политики, мы не сможем привлечь дополнительную международную поддержку, а она нам нужна", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

Климкин добавил, что просил парламентариев поддержать его отставку.

"У меня есть планы, в том числе политические: я хочу с людьми, которые мне доверяют и которым доверяю я, сформировать классную команду, но реальную… Я вел разные переговоры, пока такой команды не нашел. Будем работать над формированием своей", - пояснил дипломат.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла – это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда".

Как сообщалось, в четверг, 6 июня народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Климкина: за проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат, а за проект постановления президента Зеленского об увольнении министра проголосовали 137 парламентариев (при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения).

Теги: #климкин #выборы #мид
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