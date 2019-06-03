Политика

09:43 03.06.2019

Коалиция Меркель переживает кризис после отставки лидера социал-демократов

1 мин читать
Коалиция Меркель переживает кризис после отставки лидера социал-демократов

Правящая коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель из альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) столкнулась с серьезными проблемами после того, как в минувшее воскресенье лидер социал-демократов Андреа Налес объявила о намерении уйти в отставку, пишут в понедельник западные СМИ.

Издания отмечают, что, таким образом, лишь от преемника Налес зависит будущее партнерства СДПГ и ХДС/ХСС.

Ожидается, что в правительстве ФРГ в понедельник пройдут переговоры между этими партиями.

При этом Меркель отметила, что, несмотря на уход лидера социал-демократов, правительство должно продолжать свою работу.

"Я хотела бы сказать правительству, что мы продолжим нашу работу со всей серьезностью и большой ответственностью", - говорится в распространенном заявлении канцлера ФРГ.

В минувшее воскресенье стало известно, что лидер СДПГ Андреа Налес уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в бундестаг. Причиной такого шага Налес стало отсутствие необходимой поддержки со стороны членов партии и парламентской фракции.

Теги: #коалиция #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 03.06.2019
Infineon купит Cypress Semi за 9 млрд евро

Infineon купит Cypress Semi за 9 млрд евро

12:59 02.06.2019
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

17:35 01.06.2019
Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

20:55 30.05.2019
Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

20:16 30.05.2019
Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

19:34 30.05.2019
Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

18:38 30.05.2019
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

17:41 30.05.2019
Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

15:15 30.05.2019
Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

13:59 30.05.2019
Необходимо восстановить раздел регламента Рады о порядке создания и функционирования коалиции

Необходимо восстановить раздел регламента Рады о порядке создания и функционирования коалиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Билецкий призвал националистические силы к объединению

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА