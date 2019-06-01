Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Положение на Украине, ситуация вокруг Ирана, политическое урегулирование в Афганистане обсуждались во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с госсекретарем США Майклом Помпео, говорится в сообщении для прессы, распространенном госдепом в субботу от имени представителя ведомства Морган Ортагус.

Встреча Меркель и Помпео состоялась накануне в Берлине.

"Госсекретарь США Майкл Помпео провел встречу с германским канцлером Ангелой Меркель и обсудил ключевые темы, представляющие взаимный интерес, в том числе поддержку Украины и противостояние российской агрессии. Они обсудили растущие угрозы в регионе со стороны иранского режима в отношении интересов США и необходимость противодействия ракетной активности и агрессивным действиям Ирана в регионе", - говорится в сообщении госдепа.