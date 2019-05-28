Зеленский назначил замглавы АП Алексея Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя "Офиса эффективного регулирования" Алексея Гончарука.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в указе главы государства №328/2019 от 28 мая.

Гончарук, 1984 года рождения – юрист, адвокат, представитель партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". Ранее работал в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Бывший управляющий партнер в Constructive Lawyers.