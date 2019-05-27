Популисты улучшили результат на выборах в ЕП - уточненные данные

Уточнение Европарламентом (ЕП) утром в понедельник результатов завершившихся накануне европейских выборов в 28 странах ЕС незначительно повлияло на картину объявленных ранее итогов.

По последним данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает наибольшее число мест в ЕП - 179.

Вторую по величине фракцию ЕП сохраняет за собой "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - 152 места.

Это подтверждает уже известный факт, что два традиционных тяжеловеса Европарламента, потеряв мандаты на состоявшихся выборах, теперь не смогут добиваться твердого большинства без союза с другими политическими силами.

"Альянс либералов и демократов за Европу" вместе с движением "Ренессанс" президента Франции Эмманюэля Макрона получил 105 мандатов и создаст третью по количеству депутатов фракцию.

На четвертой позиции "зеленые" с 69 мандатами.

У "Европейских консерваторов и реформаторов" 60 депутатских мест.

Слегка увеличила результат по сравнению с предыдущим временным итогом крайне правая популистская националистическая фракция "Европа наций и свобод" (60 мест). В то же время правоконсервативной евроскептической фракции "Европа свободы и прямой демократии" после уточнения достается меньше мест, чем ожидалось раньше - 51.

У "Объединенных Европейских левых и северных "зеленых" левых" сохранилось 38 мест.

37 мандатов достается депутатам, пока не распределенным по фракциям.

Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.

После выхода Великобритании из Евросоюза в Европарламенте останется 705 депутатских мест. Brexit также окажет влияние на распределение мандатов между фракциями ЕП и странами ЕС.

Выборы 2019 года были отмечены значительной явкой избирателей в 51%.

Дальнейшие этапы - выборы председателя Европарламента и председателя Европейской комиссии.

Во вторник утром эти вопросы обсудит конференция председателей фракций и главы ЕП. В тот же день вечером состоится неформальный саммит Европейского союза, посвященный итогам выборов в Европарламент.