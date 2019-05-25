Политика

16:51 25.05.2019

Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

2 мин читать
Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

Министерство иностранных дел Украины удовлетворено решением Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захвата Россией трех украинских кораблей и 24 моряков, усматривает в этом приказе серьезный сигнал для РФ.

"Министерство иностранных дел удовлетворено тем, что Трибунал принял приказ о временных мерах, которых требовала Украины. Сегодняшний приказ содержит серьезный сигнал для России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военно-морских кораблей и 24 моряков на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом", - говорится в заявлении МИД Украины в субботу.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

В МИД Украины отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Теги: #россия #украина #трибунал #оон #моряки #азовское_море #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 25.05.2019
Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

17:00 25.05.2019
На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

16:39 25.05.2019
Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

16:27 25.05.2019
Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

15:20 25.05.2019
Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

14:13 25.05.2019
РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

13:57 25.05.2019
Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

13:55 25.05.2019
Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

12:32 25.05.2019
В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

12:21 25.05.2019
На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп прибыл с визитом в Японию

Макрон полон решимости восстановить Нотр-Дам за пять лет

Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

Стефанчук допускает рассмотрение Радой президентского законопроекта по осуществлению закупок во время избирательного процесса

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА