Зеленский пообещал международным партнерам, что Украина "станет надежной сестрой, которой все будут гордиться"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с послами и главами иностранных делегаций поблагодарил за помощь в проведении честных выборов в Украине, а также в борьбе с коррупцией и российской агрессией.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Зеленский, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств, сказал: "Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией".

Президент также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Как сообщается, Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру.

Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.