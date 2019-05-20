Политика

11:17 20.05.2019

Зеленский чиновникам: президент – это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей

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 Президент Украины Владимир Зеленский просит чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах, так как глава государства – это не икона.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены – ИФ) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.

Теги: #президент #зеленский #инаугурация
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Интерфакс-Украина
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