Политика

10:26 20.05.2019

Президент Зеленский принес присягу украинскому народу

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Президент Зеленский принес присягу украинскому народу

 Шестой президент Украины Владимир Зеленский присягнул украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины. На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Зеленский, положив руку на Конституцию, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент положил на Пересопницкое Евангелие.

Теги: #президент #зеленский #присяга
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