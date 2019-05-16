Замглавы АП Елисеев готов проинформировать своего преемника о приоритетах в работе

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, подавший в отставку, заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я поклонник такой европейской традиции - пришла новая команда, не держимся за кресла, спокойно передаем (дела - ИФ), подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером.

Дипломат отметил, что готов в меру возможностей помогать и советовать.

Елисеев также пояснил, что своей отставкой хотел бы "очистить пространство для новой команды".