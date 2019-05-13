Санкции против РФ на июньском саммите Евросоюза будут продолжены, верит Порошенко
Санкции против Российской Федерации на июньском саммите Европейского Союза будут продолжены, уверен президент Украины Петр Порошенко.
"Большое внимание уделено (на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском – ИФ) продолжению санкций, и та наша работа, которая была сделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма – даже не для сдержанного оптимизма, а для оптимизма – что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продолжены", - сказал П.Порошенко журналистам после встрече с Д.Туском в понедельник в Брюсселе.
Ранее в этот день в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил журналистам, что Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы. "Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – ИФ). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал глава МИД Украины.