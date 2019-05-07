Юнкер заверил Порошенко, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и евроинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

"Жан-Клод Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям. Он подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что президент Европейской комиссии высоко оценил "выдающуюся роль президента П.Порошенко в продвижении евроинтеграционной повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии".