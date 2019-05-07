Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом почтил память погибших в Бабьем Яру

Специальный посланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр (Elan Carr) почтил память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

"Специальный посланник по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр почтил сегодня память убитых в Бабьем Яру во время Второй мировой войны", - сообщает посольство США в Украине в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Сообщение проиллюстрировано фотоснимками Э.Карра возле памятника.

"Мы горячо приветствуем Специального посланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элана Карра в Киеве. Во время визита Специальный посланник Карр выступит на Киевском еврейском форуме и встретился с украинскими чиновниками и представителями еврейской общины", - сообщает посольство.