Российское влияние на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии

Российское влияние, в частности, на выборы в Украине и на кандидатов в президенты Украины, стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии, свидетельствуют результаты медиамониторинга второго тура президентских выборов.

"Выборы вновь были приоритетной темой, которую освещали как телеканалы, так и онлайн-медиа, а второй наиболее освещенной темой стал вопрос президентских дебатов и неучастие одного из кандидатов (как для телеканалов, так и для онлайн-медиа). СМИ также продолжали освещать российскую агрессию на востоке Украины", - говорится в отчете по результатам мониторинга, представленном на пресс-конференции на тему "Кого "выбрали" украинские СМИ" в пятницу в Киеве.

Отмечается, что на освещение избирательной кампании повлияло то, что один из кандидатов в президенты Владимир Зеленский не желал давать интервью, общаться со СМИ и принимать участие в теледебатах.

"Несмотря на то, что Петр Порошенко получил больше освещения, чем его конкурент на всех, кроме одного телеканала и на всех, кроме одного онлайн-СМИ, разница в общем объеме освещения между двумя соперниками была не существенной", - отмечается в отчете.

Также констатируется, что в онлайн-изданиях оставался высокий уровень материалов с признаками заказа (джинсы), но она относилась не всегда к самим кандидатам в президенты, а к ряду политсил и отдельных политиков, которые начали подготовку к парламентским выборам.

Кроме того, в отчете говорится, что сообщения, которые могли бы указывать на российское влияние, на протяжении периода мониторинга наблюдалось реже, чем в предыдущие периоды. "При этом российское влияние, в частности, на выборы и на кандидатов в президенты, стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии", - говорится в документе.

По результатам мониторинга было выявлено 20 случаев возможного нарушения Кодекса этики украинского журналиста. Отмечается, что большинство из них связаны с нарушением стандарта отделения фактов от комментариев, отсутствием отделения и маркировки рекламы от новостного контента.

Что касается отдельных телеканалов, то за период мониторинга объем освещения П.Порошенко и В.Зеленского на "UA:Первый" составил суммарно 45 минут с небольшим перевесом в сторону действующего президента. В основном освещение имело нейтральный характер и около 10% - негативный.

На телеканале "Интер" П.Порошенко получил почти в двое больше освещения, чем В.Зеленский. Половина объема освещения П.Порошенко была позитивной, в то время как В.Зеленского - в основном нейтральной.

На ICTV действующий президент также получил больше освещения, чем оппонент, а тональность их освещения в основном имел нейтральных характер.

Телеканал "Прямой" выделил почти одинаковый объем освещения, но 91% освещения П.Порошенко был нейтральным и 9% - позитивным, в то время как 15% освещения В.Зеленского были негативными и 85% - нейтральными.

"5 канал" предоставил П.Порошенко почти вдвое больше освещения, чем В.Зеленскому. Освещение обеих кандидатов в целом было нейтральным или позитивным, с небольшим негативом в сторону В.Зеленского.

Телеканал "1+1" предоставил почти одинаковый объем освещения кандидатам. В то же время, 15% освещения П.Порошенко было негативным и 85% - нейтральным, а по В.Зеленскому 98% было нейтральным и 1% позитивным.

На телеканале "Newsone" П.Порошенко получил больше освещения, 53% которого было позитивным, 22% - негативным, и остальное нейтральным. Освещение В.Зеленского на 50% было позитивным и только на 7% негативным.

На телеканалах "112 Украина" и "Украина" П.Порошенко получил несколько больше освещения как кандидат. Освещение обеих кандидатов имело в основном нейтральный характер.

На СТБ кандидаты получили почты одинаковое освещение, а его тон был в основном нейтральным либо позитивным.

Медиамониторинг второго тура выборов проводился с 1 по 12 апреля общественной организацией "Комиссия по журналистской этике", "Платформа прав человека", "Украинский институт медиа и коммуникации" и "StopFake" при поддержке проектов Совета Европы.

Под мониторинг попали выпуски новостей в прайм-тайм на десяти национальных каналах, восьми политических ток-шоу, восьми онлайн-СМИ, также страницы в социальной сети Facebook П.Порошенко и В.Зеленского, а также страницы СМИ и отдельных политических программ.