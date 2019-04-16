Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Сегодняшний запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих", - указано в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, обнародованном во вторник.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет.

В МИД пояснили, что такой иммунитет предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

"Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", - подчеркнули дипломаты.

В МИД рассказали, что 1 апреля 2019 года Украина уведомила российскую сторону о начале обязательного арбитражного производства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Таким образом, это третье официальное обращение в рамках исков государства Украина против Российской Федерации по линии МИД.