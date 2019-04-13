Порошенко: надеюсь, что содержательная дискуссия с Зеленским состоится на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что содержательная дискуссия с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским касательно программ, планов и четких направлений в развитии государства состоится на следующей неделе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видение будущего Украины и украинцев и дадим возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", - сказал П.Порошенко.

Глава государства убежден, что дебаты должны состояться на Общественном телевидении 19 апреля как предусмотрено законом в 20:00 и 14 апреля на "Олимпийском" стадионе.

"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажете все, что вы имеете", - подчеркнул президент.

Также П.Порошенко рассказал, что он ожидает от последней перед выборами недели.

"Что я ожидаю на следующей неделе? Хочу подчеркнуть, ожидаю разумного и ответственного выбора украинского народа. И жду победу Петра Порошенко. Это сразу же создаст абсолютно четкие позиции относительно нашего движения, быстрые достижения и в борьбе с бедностью, и в становлении мира, и относительно европейского вектора развития нашей с вами лучшей в мире государства Украина", - отметил он.