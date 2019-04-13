Политика

01:29 13.04.2019

Порошенко: надеюсь, что содержательная дискуссия с Зеленским состоится на следующей неделе

2 мин читать
Порошенко: надеюсь, что содержательная дискуссия с Зеленским состоится на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что содержательная дискуссия с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским касательно программ, планов и четких направлений в развитии государства состоится на следующей неделе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видение будущего Украины и украинцев и дадим возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", - сказал П.Порошенко.

Глава государства убежден, что дебаты должны состояться на Общественном телевидении 19 апреля как предусмотрено законом в 20:00 и 14 апреля на "Олимпийском" стадионе.

"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажете все, что вы имеете", - подчеркнул президент.

Также П.Порошенко рассказал, что он ожидает от последней перед выборами недели.

"Что я ожидаю на следующей неделе? Хочу подчеркнуть, ожидаю разумного и ответственного выбора украинского народа. И жду победу Петра Порошенко. Это сразу же создаст абсолютно четкие позиции относительно нашего движения, быстрые достижения и в борьбе с бедностью, и в становлении мира, и относительно европейского вектора развития нашей с вами лучшей в мире государства Украина", - отметил он.

Теги: #ожидание #дискуссия #зеленский #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 13.04.2019
Суд взял под стражу сотрудника харьковского главка полиции, завербованного спецслужбами РФ

Суд взял под стражу сотрудника харьковского главка полиции, завербованного спецслужбами РФ

02:14 13.04.2019
Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

01:46 13.04.2019
Зеленский о перепалке с Порошенко: я был таким, какой есть, мы договорились о дебатах на 19 апреля, а я никогда не меняю правила

Зеленский о перепалке с Порошенко: я был таким, какой есть, мы договорились о дебатах на 19 апреля, а я никогда не меняю правила

00:54 13.04.2019
Харьковский физико-технический институт получил разрешение на первый завоз ядерного топлива для ЯПУ "Источник нейтронов"

Харьковский физико-технический институт получил разрешение на первый завоз ядерного топлива для ЯПУ "Источник нейтронов"

00:03 13.04.2019
Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

23:06 12.04.2019
В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

22:44 12.04.2019
Команда Зеленского опубликовала ролик с анонсом дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

Команда Зеленского опубликовала ролик с анонсом дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

21:21 12.04.2019
Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

21:13 12.04.2019
Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

20:22 12.04.2019
Встреча Макрона и Порошенко в Париже завершилась

Встреча Макрона и Порошенко в Париже завершилась

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе - Порошенко

Порошенко и Макрон договорились в ближайшее время вновь выступить с инициативой освобождения Сущенко

Порошенко: Надеюсь, что удастся избежать провокаций во втором туре выборов

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

"Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена заниматься вопросами освобождения граждан независимо от позиции президента

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА