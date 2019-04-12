Политика

16:37 12.04.2019

Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

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Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

Правительство Германии решило выделить дополнительные почти EUR85 млн на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальных проектов на Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сигналом в поддержку нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительные почти 85 млн евро, которые в частности будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины!" – написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер по итогам совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

Теги: #порошенко #украина #донбасс #германия
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