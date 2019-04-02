Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

Представители украинского бизнеса требуют проведения дебатов между кандидатами, которые пройдут во второй тур президентских выборов, пишут бизнесмены в соцсетях.

"Мне совсем не понятно, что именно два лидера гонки (президентской - ИФ) хотят сделать в стране. Они оба говорят какие-то общие (и часто красивые) фразы, но конкретики избегают … Пусть выйдут из зоны комфорта и начнут отвечать на вопросы соперника (точнее, на вопросы политтехнологов соперника) – то есть, на очень неприятные вопросы. И обязательно публично – чтобы мы еще увидели, как они умеют держаться на публике, причем, когда им никто заранее речь не написал. Короче – очень хочу дебатов на массовом ТВ-канале", – написал в Facebook экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев.

По его мнению, отказавшийся от дебатов кандидат что-то скрывает или чего-то опасается.

Аналогичную позицию поддерживает и совладелец агрохолдинга "Молочный альянс" Александр Деркач.

"Нам могут нравиться или не нравиться Порошенко и Зеленский, но есть сермяжная правда жизни. Кто-то из них станет нашим керманичем. Не знаю, как вы, но я до сих пор так и не понял, как они собираются нами керманить. Хочется конкретики на предстоящие пять лет, а не приколов и отчетов. Поэтому я настаиваю на том, чтобы Порошенко и Зеленский пришли в студию и в ходе дебатов в прямом эфире рассказали о своих планах. На нас. Сами и лично. А не через своих политтехнологов и доверенных лиц", – написал он в Facebook.

По словам А.Деркача, для себя он однозначно решил не голосовать за кандидата, который откажется от участия в дебатах.