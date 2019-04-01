Политика

18:57 01.04.2019

Киев выступает за укрепление СММ ОБСЕ человеческими ресурсами и техникой, призывает РФ обеспечить наблюдателям доступ - МИД

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Киев выступает за укрепление СММ ОБСЕ человеческими ресурсами и техникой, призывает РФ обеспечить наблюдателям доступ - МИД

 Министерство иностранных дел Украины приветствует продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине еще на один год, призывает Россию обеспечить доступ наблюдателям к оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, а также к оккупированному Крыму.

"Отмечая важную роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине в содействии мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины, Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата CММ", - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина поддерживает дальнейшее укрепление СММ человеческими ресурсами и техническими средствами для эффективного наблюдения за выполнением Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, мониторинга и отчетности в рамках своего мандата о ситуации по дальнейшей милитаризации Крыма и ограничения свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

"В очередной раз призываем Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственный доступ и свободу передвижения наблюдателей Миссии на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая временно неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы, а также оккупированного Крыма", - сказано в комментарии МИД.

По обращению Украины 29 марта постоянный совет ОБСЕ продлил на 12 месяцев - до 31 марта 2020 года - мандат СММ в Украине, который распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г.Севастополь.

Теги: #наблюдатели #обсе #донбасс #мид
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