Политика

15:11 29.03.2019

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

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Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Избирательные штабы трех кандидатов в президенты Украины распространяли среди членов участковых избирательных комиссий (УИК) памятки, в которых констатировали факт наличия технических кандидатов на пост президента и, как следствие, технических членов УИК от таких кандидатов, а также призывали членов комиссий к противоправным действиям, заявляют в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

На брифинге в пятницу в Киеве генеральный директор КИУ Алексей Кошель рассказал, что наблюдатели Комитета зафиксировали факты распространения штабами кандидатов памяток членам УИК с призывом нарушения украинского законодательства. "В памятках предлагается членам комиссии... координировать действия с техническими кандидатами (членами комиссий от технических кандидатов – ИФ)", - сказал А.Кошель.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали распространение таких памяток тремя разными штабами в печатном виде и, скорее всего, были и рассылки таких памяток в электронном формате.

По словам А.Кошеля, очевидно, эти документы готовились областными избирательными штабами, потому что они написаны, в том числе, на русском языке.

"В одной памятке речь идёт об одной из политических сил, которая выдвинула кандидата в президенты, две памятки безымянные, мы можем только догадываться, о каких штабах идёт речь. Во всех трёх памятках идёт упоминание о том, что члены участковых избирательных комиссий должны координировать свою работу с представителями штаба в УИК, то есть, техническими членами УИК от технических кандидатов. Поэтому мы можем делать вывод, что на отдельных избирательных участках будет настолько большое количество технических членов УИК, что отдельные участки могут полностью контролироваться техническими членами", - рассказал гендиректор КИУ.

В одной из памяток, по его словам, "кроме признания самого факта наличия технических членов избирательных комиссий, речь идёт о призывах совершить противоправные действия - фальсифицировать голосование на дому... координировать работу с избирателями, то есть, речь может идти о механизме "каруселей", содержится призыв уклонятся от работы и покидать помещение комиссии в случае проигрыша кандидата для срыва кворума".

То есть, подытожил А.Кошель, все эти данные могут свидетельствовать о возможных проблемах при подсчёте голосов на участках.

Также в КИУ видят угрозу распространения псевдо экзит-полов в день голосования. "Могут быть распространены манипулятивные данные", - не исключил А.Кошель.

Также он указал на наиболее типичные проблемы и нарушения в день голосования: агитация в день выборов, голосование вместо родственников, пребывание в одной кабинке нескольких избирателей (в основном речь идёт о пребывании с детьми – ИФ), фотографирование избирательного бюллетеня.

В отчёте КИУ по результатам долгосрочного наблюдения за подготовкой к выборам президента Украины, обнародованном в ходе брифинга, также указывается проблема возможной криминализации избирательного процесса и попыток силового вмешательства в ходе голосования на отдельных УИК со стороны так называемых парамилитарных организаций, зарегистрированных в качестве официальных наблюдателей на выборах.

"КИУ расценивает возможность срочного вмешательства со стороны отдельных организаций в ходе избирательного процесса как одну из реальных угроз проведения свободных и честных выборов президента, что требует соответствующей реакции со стороны Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов", - говорится в отчёте общественной организации.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #уик #украина #киу #выборы
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