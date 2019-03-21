В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной оккупации Российской Федерацией Крыма состоятся в стенах Европейского парламента на следующей неделе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам мини-саммита Украина-ЕС, состоявшегося в Брюсселе в среду.

"Важный результат вчерашнего мини-саммита Украина-ЕС в Брюсселе - на следующей неделе в Европарламенте состоятся пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма. Весь мир еще раз услышит, что Крым - это Украина!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсести Facebook в четверг.