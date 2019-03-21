Рабгруппа сможет за месяц-полтора подготовить единый законопроект о незаконном обогащении – нардеп Карпунцов

Рабочая группа сможет в течение месяца- полтора завершить подготовку законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, прогнозирует глава этой группы Валерий Карпунцов (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Если не будут затягивать, срывать и саботировать, за месяц элементарно это сделать… За месяц-полтора реально справиться", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам парламентария, на следующей неделе состоится первое, учредительное, заседание группы.

Он также высказал мнение, что уголовную ответственность за незаконное обогащение целесообразно вводить одновременно с "нулевой декларацией".

"Без нулевого декларирования доказать что-то будет очень сложно", - сказал В.Карпунцов.

По мнению нардепа, первичные е-декларации можно было бы признать нулевыми.

"Если говорят, что есть нулевая, уже мониторинг, сравнение – элементарны", - добавил В.Карпунцов.

В то же время, говоря о 13 зарегистрированных в парламенте законопроектов о незаконном обогащении, он назвал их несовершенными.

Как отметил нардеп, во всех этих инициативах заложена процедура незаконного обретения активов.

В.Карпунцов пояснил, что процедура может иметь формальные признаки законности, однако происхождение обретенного имущества, по сути, может быть незаконным.

"Суть происхождения имущества, его незаконность, - это основа для уголовной квалификации самого незаконного обогащения. Потому что в других случаях выпутаться очень легко", - сказал он.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале того года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы - в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев.

7 марта президент Украины П.Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определен для этих законопроектов как главный.