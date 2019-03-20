Все судебные и уголовные дела по Саакашвили в Украине умышленно "заморожены" и не доведены до конца, заявляет его адвокат

Дела по лишению украинского гражданства и выдворению из страны, а также по обвинению в якобы совершении уголовных преступлений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил о намерении вернуться в Украину после выборов президента, в настоящее время фактически "заморожены" действующей властью и не доведены до конца, утверждает его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Действующая вертикаль власти, подконтрольные ей суды и правоохранители не заинтересованы в процессуальном продолжении расследований и судебных рассмотрений дел против Саакашвили. Верховный Суд также зависим, и ждет результатов выборов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию с делами по М.Саакашвили в Украине.

Так, Р.Чернолуцкий отметил, что Верховный суд осенью 2018 года приостановил рассмотрение дела по иску М.Саакашвили о признании незаконным и отмене указа президента Петра Порошенко о лишении его гражданства Украины до завершения почерковедческой экспертизы, которая была назначена судом еще 22 июня 2018 года.

Верховный суд по-прежнему не рассмотрел кассацию защиты М.Саакашвили на решение от августа 2018 года об отказе признать незаконным принудительное выдворение его из Украины по процедуре реадмиссии. Верховный суд не рассмотрел и кассацию на решение от октября 2018 года, который М.Саакашвили отказали в отмене решения о запрете ему въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Все еще не расследовано открытое в декабре 2017 года дело о "деньгах Курченко", где М.Саакашвили подозревается в якобы участии в преступной организации. Оно было остановлено в марте 2018 года после выдворения его из страны. В Генпрокуратуре пояснили, что это было сделано в связи с запросом в Нидерланды об оказании международно-правовой помощи.

Р.Чернолуцкий утверждает, что фактически международное сотрудничество не осуществляется, и ответ от голландской стороны так и не был получен. Его ходатайство об отмене приостановления расследования прокуратура отклонила. Он сообщил, что 1 марта 2019 года постановлением Генпрокуратуры досудебное следствие по этому делу против М.Саакашвили было возобновлено в связи с "необходимостью проведения следственных действий".

Как известно, 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.