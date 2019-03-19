Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры Украины постоянно поднимают вопрос решения Конституционного суда Украины о декриминализации незаконного обогащения, а также считает, что такое решение может повлиять на темпы европейской интеграции и повлиять на восприятие Украины, как стремящейся к изменениям страны.

"Однозначно (может повлиять на темпы евроинтеграции Украины – ИФ). Это может повлиять даже не на темпы, а на восприятие Украины, как страны, которая меняется и стремится идти вперед. Это один из ключевых вопросов, который однозначно следует решить. Причем решить его таким образом, чтобы это стало для всех определенной гарантией, а не временным решением", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом министр добавил, что международные партнеры крайне обеспокоены этим вопросом. "Это больше чем обеспокоенность. Они считают, что данное решение суда может изменить всю парадигму борьбы с коррупцией в Украине, а это для них фундаментальный вопрос. Наши партнеры не говорят о том, что мы не можем принимать решения в рамках украинского правового поля - они говорят о том, что мы должны этот вопрос решить", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, часто ли иностранные партнеры поднимают тему решения КС, П.Климкин отметил: "Постоянно". "Это не значит, что к нам обращаются только по этому вопросу, однако, когда в ходе переговоров на повестке дня имеется широкий набор тем, то одна из них - обязательно решение КС", - сказал дипломат.

По его словам, украинские партнеры "очень четко" говорят, что решение вопроса о незаконном обогащении должно касаться и уже существующих дел, которые пострадали вследствие решения КС. "Если сейчас просто аннулировать все существующие дела это будет означать, в первую очередь, потерю доверия. И не только для наших международных партнеров, но их для нас самих", - добавил П.Климкин.



Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"