Политика

19:08 12.03.2019

В ЕС представили 10 мер в области отношений с Китаем

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В ЕС представили 10 мер в области отношений с Китаем

На заседании Еврокомиссии в Страсбурге во вторник представлены 10 мер в области отношений с Китаем, которые будут предложены для изучения главам государств и правительств стран ЕС на саммите 21 марта.

В связи с возрастающим экономическим потенциалом и политическим влиянием Китая в Евросоюзе решили проанализировать состояние отношений между ЕС и КНР, а также соответствующие возможности и проблемы, сообщили в Еврокомиссии.

"ЕС и Китай в одно и то же время стратегические экономические партнеры и конкуренты. Мы можем извлечь огромную взаимную выгоду из наших экономических отношений, если конкуренция законна и если торговые обмены и инвестиции являются взаимными", - заявил на пресс-конференции, представляя предложения по отношениям с Китаем, заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, курирующий экономический рост, инвестиции и вопросы конкуренции.

Он отметил, что предлагаемые меры содержат конкретные предложения о том, как ЕС может действовать для повышения своей конкурентоспособности, достижения большей взаимности и равных условий конкуренции, защиты своей экономики от возможных дисбалансов.

Совместный документ Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини предполагает 10 мер, которые, как объясняют в Брюсселе, преследуют три цели. Во-первых, усиление взаимодействия с Китаем для продвижения общих интересов на мировом уровне, опираясь на четко определенные принципы.

Во-вторых, ЕС должен активнее заниматься выстраиванием более уравновешенных и основанных на взаимности экономических отношений с Китаем.

Наконец, сам ЕС должен адаптироваться к развитию экономической реальности и укреплять свою внутреннюю политику и свою промышленную базу в ряде областей, чтобы сохранять в долгосрочной перспективе свои достижения, ценности и социальную модель.

10 мер ЕС опубликованы во вторник на сайте Европейской комиссии. Они, в частности, предусматривают усиление сотрудничества с Китаем при выполнении обязательств в сферах уважения прав человека, гарантий мира и безопасности и развития.

В этом сотрудничестве должны соблюдаться обязательства в области защиты климата. ЕС призывает Китай ограничить эмиссию парниковых газов к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением.

ЕС намерен углублять диалог по вопросам мира и безопасности, опираясь на позитивное сотрудничество по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Выдвинутые меры включают реализацию стратегии взаимосвязанности Европы и Азии, реформу Всемирной торговой организации, создание возможностей для перехода Китая к рыночной экономике, учет в торговых отношениях, помимо цен, строгости трудовых норм и правил защиты окружающей среды и ряд других предложений.

Эти меры направлены также на то, чтобы "выявлять риски, которые создают для безопасности ЕС иностранные инвестиции в активы, технологии и критическую инфраструктуру". В предложениях подчеркивается, что "государства - члены ЕС должны гарантировать быстрое, полное и эффективное введение регламента по фильтрации прямых иностранных инвестиций (screening of foreign direct investment)".

Теги: #ес #китай #меры #отношения
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