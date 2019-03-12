Политика

09:46 12.03.2019

Посол Украины о запрете въезда австрийскому журналисту: Он не соблюдал украинское законодательство

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Посол Украины о запрете въезда австрийскому журналисту: Он не соблюдал украинское законодательство

Посол Украины в Австрии Александр Щерба подчеркивает, что запрет въезда в страну австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) не имеет отношения к вопросу свободы слова.

"Я четко заявил, что дело Вершютца не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова", - приводит комментарий посла издание "Европейская правда" после его посещения Министерства иностранных дел Австрии.

Дипломат рассказал о визите на Донбасс на прошлой неделе делегации известных австрийских журналистов, многие из которых известны своей критикой Украины.

"Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитацией в зоне ООС. Просто эти журналисты имеют элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц эти требования не соблюдал - и получил наказание, очень мягкое с точки зрения толкования украинского законодательства ", - пояснил А.Щерба.

Как сообщалось, 8 марта пресс-секретарь ЕС сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту К.Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - отметил собеседник агентства.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".

В свою очередь, СБУ подтвердила информацию о запрете К.Вершютцу въезда в Украину сроком на один год. "Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".

11 марта в МИД Австрии был вызван украинский посол А.Щерба для беседы с генеральным секретарем министерства Йоханнесом Петерликом.

"Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - сообщалось на сайте МИД.

Кроме того, дипломат потребовал предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - цитирует чиновника пресс-служба МИД Австрии.

Й.Петерлик также указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывал отменить запрет. "Мы настроены на то, чтобы Кристиан Вершютц мог и дальше вещать из Украины в качестве корреспондента ORF без неприемлемых ограничений", - отметил он.

Теги: #австрия #украина #щерба #журналист
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