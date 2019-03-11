Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Дебаты о будущих отношениях Евросоюза с Россией по докладу евродепутата от Латвии Сандры Калниете состоятся в понедельник на открывающейся в Страсбурге сессии Европейского парламента (11-14 марта).

"ЕС следует оставаться готовым к введению новых санкций, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в проекте резолюции Европарламента, голосование по которой намечено на вторник.

Подобные резолюции носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

Согласно проекту документа, европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает перед майскими выборами, призовут ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке отношений с Российской Федерацией" и обоснуют свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Главное неприятие вызывают действия России в отношении Украины с 2014 года.

Европарламент "считает, что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как "стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть и ограничить взаимодействие с Россией областями совместного интереса, такими, как борьба против терроризма и климатических изменений.

"Любой базовый документ об отношениях между ЕС и Россией должен зиждиться на полном соблюдении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, принципов демократии, прав человека и верховенства права, а также позволять вести диалог о решении глобальных проблем, укреплении глобального управления и выполнении международных правил, особенно в части обеспечения европейского порядка, безопасности на пространстве европейского соседства и на Западных Балканах", - говорится в проекте.

"ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к "бизнесу как обычно" (в отношениях с РФ - ИФ) до тех пор, пока Россия полностью не выполнит минское соглашение и не восстановит территориальную целостность Украины", - подчеркивается в документе.

Одновременно с признанием того, что в обозримом будущем ЕС останется крупнейшим торгово-экономическим партнером России, в проекте резолюции высказывается мнение, что газопровод "Северный поток-2" противоречит стратегическим интересам ЕС, и его строительство должно быть остановлено.

Тем временем Евросоюзу следует быть готовым утверждать новые санкции, особенно в отношении физических лиц. Эти санкции должны применяться "пропорционально угрозам, которые представляет Россия", говорится в проекте.

Как ожидается, Россия наряду с Китаем, Ираном и КНДР будет упомянута еще в одной резолюции Европарламента, которая посвящена "борьбе против враждебной пропаганды в преддверии европейских выборов".

Дебаты запланированы на вторник, голосование по резолюции - на среду.

Как следует из проекта документа, депутаты выразят намерение "защищать демократии ЕС от иностранных субъектов, которые распространяют ложную информацию или злоупотребляют данными персонального характера".

Проект резолюции осудит "все более и более агрессивные попытки России, Китая, Ирана и Северной Кореи подорвать основы и нормативные принципы европейских демократий и суверенитет всех стран "Восточного партнерства", а также их намерения "влиять на выборы и поддерживать экстремистские движения".

Еще один пункт повестки будет посвящен китайской информационной угрозе европейской безопасности, связанной с растущим технологическим присутствием Китая в ЕС. Соответствующая резолюция будет поставлена на голосование во вторник.

В традиционном разделе о состоянии прав человека и демократии в мире на четверг запланировано рассмотрение положения дел в Казахстане, Гватемале и Иране.

Кроме того, европейские парламентарии выскажутся во вторник по новой категории санкций ЕС в отношении нарушителей прав человека. "Исходя из американского "закона Магнитского" (санкционный - ИФ) режим предпишет замораживание авуаров и запрет выдачи виз в качестве наказания лиц, виновных в нарушениях прав человека", - говорится в материалах к пленарной сессии Европарламента. В них отмечается, что предложение о введении таких санкций ЕС в настоящий момент разрабатывается государствами-членами в рамках Совета Евросоюза. Голосование состоится в четверг.

Во вторник депутаты продолжат серию дебатов о будущем Европейского союза, на этот раз перед ними выступит премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

В среду без принятия резолюции депутаты обсудят с участием представителей румынского председательства Совета ЕС и Еврокомиссии приоритеты саммита ЕС 21-22 марта, главными вопросами которого, помимо Brexit, будут занятость, экономический рост и конкурентоспособность союза. В повестку Европейского совета также войдут "борьба против дезинформации и защита демократической целостности европейских и национальных выборов во всем ЕС".

В среду состоится голосование по мерам, призванным ограничить негативные последствия в случае возможного Brexit без соглашения. Это коснется транспорта, образования, социального обеспечения, рыболовства и еще ряда секторов.

В тот же день пройдут дебаты с принятием резолюции в четверг о долгосрочных целях сокращения выбросов парниковых газов. Дискуссии будут сосредоточены вокруг недавнего документа Еврокомиссии, предложившей различные варианты политических решений по реализации Парижского соглашения по климату.

В повестку пленарной сессии вошли такие вопросы, как торговые отношения ЕС-США, отношения ЕС-Турция, усиление безопасности границ Евросоюза, улучшение условий участия граждан в демократических механизмах ЕС через гражданские инициативы.