Политика

19:21 06.03.2019

Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины, заместитель командующего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры на выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразным изменение Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Он призвал своих сторонников "не вступать с провокаторами и исказителями действительной картины в полемику по данному вопросу".

"Как воин и боевой офицер знаю, что такое честь и достоинство, что такое принять взвешенное и важное решение, на кону которого стоит жизнь человека, а в данном случае нашей страны", - добавил он.

Как сообщалось, из 44 кандидатов, зарегистрированных Центризбиркомом, во вторник ЦИК отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

4 марта А.Садовый подал заявление об отзыве своей кандидатуры после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кроме того Дмитрий Гнап заявлял о намерении также снять кандидатуру в пользу А.Гриценко.

Теги: #кривонос_вдв #снятие #порошенко #кандидатура
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