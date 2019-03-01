Суд по иску нардепа Деркача затребовал у Рады поименный состав коалиции

Окружной административный суд Киева требует от Верховной Рады предоставить поименный список депутатов, которые входят в коалицию депутатских фракций в парламенте.

Соответствующее решение суда от 28 февраля опубликовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач.

Он отметил, что Верховная Рада должна предоставить суду информацию до 12 марта.

"Я обратился в Окружной административный суд затребовать у ВР список депутатов, которых входят в парламентскую коалицию. Суд иск удовлетворил. Информация должна быть предоставлена до 12 марта. Скоро узнаем, что скрывается за понятием "коалиция". Надеюсь, депутатов там окажется больше, чем букв в этом громком слове", - написал нардеп.

По его словам, ситуативные голосования и договорняки парламентского большинства могут стать темой многих журналистских расследований. "Почему депутаты зачастую не могут собрать 226 голосов при якобы существующей коалиции, пытаясь наскрести по другим фракциям нужные голоса? Может, потому, что коалиции по факту не существует? Поэтому я обратился в Окружной административный суд затребовать у ВР список депутатов, которых входят в парламентскую коалицию. Суд иск удовлетворил", - пояснил А.Деркач.

Он также напомнил, что судится из-за назначения Уляны Супрун в Министерство здравоохранения.

"Например, истории с параличом Министерства здравоохранения – уже больше года. Одно из самых важных министерств – без министра. Как можно допустить такое? В стране реформируют медицину, а человека, который потом ответит за весь хаос и развал системы здравоохранения – нет", - недоумевает А.Деркач.

По его словам, коалиция бездействует и не предлагает кандидатуру на пост министра здравоохранения.