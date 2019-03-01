Политика

09:06 01.03.2019

Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения программы макрофинпомощи запланирован на 13-15 марта – Минфин

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Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения программы макрофинпомощи запланирован на 13-15 марта – Минфин

Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом ход реформ и прогресс реализации 4-й программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минфина, в ходе встречи О.Маркарова отметила, что украинское правительство на сегодня выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша в размере EUR500 млн, и еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения.

В частности, министр отметила, что уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, а Верховная Рада 28 февраля ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения., а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача – сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - отметила министр.

Кроме того, она акцентировала внимание на ряде мер, которые правительство принимает для снижения доли неработающих кредитов (NPLs) в банках государственного сектора, и подчеркнула, что сегодня Министерство финансов опубликовало первый отчет о состоянии работы с неработающими кредитами и в дальнейшем будет отчитываться о прогрессе ежеквартально.

Со своей стороны, В.Домбровскис выразил поддержку усилиям украинского правительства в реализации реформ и выполнении обязательств по программе макрофинансовой поддержки.

"Мы понимаем важность получения Украиной следующего транша ЕС, особенно учитывая высокий уровень долговой нагрузки и выплат по внешним обязательствам, которые должны быть осуществлены Украиной в ближайшее время. Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности об авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем", - заявил В.Домбровскис.

Вместе с тем он отметил прогресс в большинстве направлений. "Как только Украина выполнит взятые на себя обязательства, готовы двигаться дальше в поддержке ее макрофинансовой стабильности и реформ", - сказал В.Домбровскис.

Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года.

Теги: #ес #еврокомиссия #домбровский #макрофинпомощь #минфин
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