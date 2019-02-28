Политика

13:09 28.02.2019

В ЕС намерены детально изучить решение КС об отмене статьи о незаконном обогащении

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В ЕС намерены детально изучить решение КС об отмене статьи о незаконном обогащении

 В Евросоюзе выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Мы обеспокоены решением Конституционного суда касательно статьи о незаконном обогащении. Конечно, нам нужно более детально оценить это решение. Оно должно быть оценено на основе правовой презумпции, то есть лицо, которое приобрело определенные активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своих активов", - цитирует слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса интернет-издание "Европейская правда" во время его выступления с лекцией "5 лет после Майдана" в Киеве.

По его словам, это международный принцип, и в ЕС должны посмотреть на мотивы Конституционного суда и на то, какое влияние это окажет на эффективность борьбы с коррупцией.

Теги: #обогащение #ес #закон
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