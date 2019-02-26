Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

США не изменят свою политику по отношению к Ирану независимо от того, уйдет ли в отставку иранский министр иностранных дел Джавад Зариф, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Наша политика остается неизменной, режим (иранский - ИФ) должен действовать как в нормальной стране и уважать свой народ", - написал дипломат в своем твиттере.

Он отметил: "Мы обратили внимание на сообщения об отставке. Посмотрим, получится ли. В любом случае, он (Дж.Зариф) и Хасан Рухани (президент Ирана - ИФ) - подставные лица коррумпированной религиозной мафии. Нам известно, что все окончательные решения принимает Хаменеи (аятолла Хаменеи - духовный лидер Ирана - ИФ)".

Как сообщалось, Дж.Зариф объявил в ночь на вторник о решении подать в отставку.

О своем решении он сам сообщил на своей странице в Instagram и попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

Дж.Зариф в течение нескольких лет был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене иранских официальных лиц. В частности, он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Западные СМИ отмечают, что в последние дни министр не присутствовал на официальных мероприятиях.

Его прошение об отставке, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о борьбе за влияние в иранском руководстве сторонников реформ и консерваторов.