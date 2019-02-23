В МИД напомнили Венгрии, что закон "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии

В Министерстве иностранных дел Украины считают недопустимыми дальнейшие требования по изменению закона Украины "Об образовании", так как он прошел экспертизу Венецианской комиссии, и ее рекомендации – на этапе выполнения.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование так такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", - сказано в ответе пресс-секретаря МИД Украины на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине, обнародованном на сайте украинского министерства.

Вместе с тем в МИД подчеркивают, что в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".

"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", - сказано в ответе министерства.

Ранее 21 февраля 2019 года глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что нынешнее украинское правительство "попирает права нацменьшинств" и принял "полуфашистский" закон об образовании.